Augusta, al via “Casa biblioteca”: incontri con autori, gruppi di lettura e workshop per incrementare la cultura

Incontri con autori, workshop, gruppi di lettura e Natale in biblioteca. È il progetto “Casa biblioteca”, che punta ad incrementare e diversificare l’offerta culturale della biblioteca comunale “Georges Vallet”, che si trova a piano terra del palazzo municipale del centro storico, presentato nei giorni scorsi nel salone “Rocco Chinnici” del Comune dal sindaco Giuseppe Di Mare, dagli assessore alla Cultura, Tradizioni e Promozione del territorio Pino Carrabino e alla Coesione sociale e Pubblica istruzione Biagio Tribulato, dalla dirigente dell’ottavo settore Lilli Passanisi.

Si inizia mercoledì 16 ottobre alle 17,30 con “Autunno in biblioteca” e il primo incontro con gli autori, nello specifico Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, si prosegue il 30 ottobre con Francesco Carofiglio, architetto, regista e illustratore e il 20 novembre con la filosofa Donatella di Cesare. Per quanto riguarda il workshop sono in programma il cucito creativo a cura di Maria Grazia Campisi, un laboratorio creativo di idee, rivolto a chi parte da zero o ha un minimo di conoscenza dell’uso della macchina da cucire, fino ad un massimo di 10 partecipanti a partire dal 21 ottobre al 9 dicembre e il ricamo a cura di Angela Lo Bianco per mettere a frutto capacità personali e creatività attraverso le tecniche elaborate nel ricamo siciliano: sfilature, reticello, retini di fondo, sfilato siciliano, 400/500/700, punto antico, ricamo tradizionale, ricamo ad intaglio. Il corso è in programma dal 23 ottobre all’11 dicembre

Nel periodo di Natale, a partire dal 15 dicembre e fino al 5 gennaio 2025, mattina e pomeriggio, escluso festivi, le sale della biblioteca si apriranno alla città per accogliere quanti, tra avranno voglia di intrattenersi tra libri e giochi di società: tombola, giochi da tavolo e attività per i più piccoli saranno messi a disposizione per rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia. Inoltre, dall’ 1 dicembre partirà l’iniziativa “Un libro al buio”: ogni utente della biblioteca che prenderà in prestito un libro potrà scegliere in dono un libro dalla copertina nascosta. Previsti anche un gruppo di lettura e a “tavola con le piante spontanee”, corso di fitoalimurgia a cura di Antonino Uccello nel quale si potranno riconoscere le piante commestibili, dove trovarle e come cucinarle. Il workshop prevede 2 incontri teorici in biblioteca, 3 lezioni pratiche in campagna e 1 laboratorio di cucina fitoalimurgica. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti.