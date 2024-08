Augusta, accesso al mare per i disabili attraverso passerella ad Agnone. Attivato servizio navetta gratuito

Una pedana ed una passerella di legno per persone con disabilità, che potranno cosi accedere al mare con più facilità è stata allestita nel primo tratto della spiaggia di Agnone Bagni dall’amministrazione comunale che ha attivato anche un servizio gratuito di trasporto attraverso un servizio di un bus navetta. Sarà operativo da martedì 13 agosto sino al 31 agosto il martedì, giovedì e sabato con partenza da Augusta alle 9, dal capolinea di via Caracciolo e rientro da Agnone Bagni alle 12.

“Abbiamo voluto promuovere con l’amministrazione in via sperimentale per questo mese di agosto l’ l’iniziativa Mare per tutti per consentire anche a chi ha difficoltà di poter andare a mare. E’ rivolto alle persone con disabilità riconosciute dalla legge 104, con priorità all’articolo 3 comma 3, e agli accompagnatori” – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Biagio Tribulato.

Una volta che l’ufficio acquisirà le domande o tramite la mail marepertutti@comunediaugusta.it, utilizzando il testo pubblicato sull’avviso dell’albo pretorio del Comune, o telefonando ai numeri 0931/980504 e 0931/980523, verrà organizzato il servizio di trasporto con pullman che, dopo la partenza alle 9 da via Caracciolo, farà due soste: alla villa e in via Peppino Impastato per arrivare ad Agnone bagni, sostare lì la mattina e poi fare ritorno ad Augusta, giorno di Ferragosto incluso.

“L’iniziativa nasce in fase sperimentale per capire quante adesioni ci sono, è stata fatta per Agnone bagni perché lì è stata costruita una passerella per le persone diversamente abili anche in carrozzina. L ‘intento è trovare per il prossimo anno dei luoghi dove la balneabilità è maggiore per poter dare un servizio più efficace, è un grande traguardo che come assessore alla Politiche sociali mi dà orgoglio e che portiamo avanti in sinergia con amministrazione e sindaco perché nessuno resti indietro.”- ha concluso Tribulato