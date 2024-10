Augusta, abbandono dei rifiuti per strada: prosegue la caccia gli “sporcaccioni”

Prosegue la “caccia” agli sporcaccioni che abbandonano rifiuti per strada, anche grazie alle telecamere e al potenziamento della Polizia municipale, con cinque nuovi agenti che saranno dedicati buona parte al controllo del territorio, aveva detto in Consiglio il sindaco Giuseppe Di Mare che ieri ha postato nella sua pagina social alcune foto di persone, con i volti non visibili, che abbandonano spazzatura e nei cui confronti sono stati elevati verbali per aver conferito in maniera non regolare i rifiuti.

“Ci sono dei cittadini che capiscono l’importanza di differenziare i rifiuti e poi c’è una minoranza di sporcaccioni, che continua a insozzare le nostre strade e i nostri quartieri, nonostante il servizio offerto. –ha scritto il primo cittadino- Anche oggi la “normalità” si scontra con l’inciviltà degli irriducibili sporcaccioni. Coloro che magari sono contro gli operatori ecologici, contro il sindaco, contro i vigili, contro il sistema di raccolta, contro… a prescindere ma poi sono gli stessi che sporcano il nostro territorio perché non riescono a separare una bottiglia di plastica, da una scatola di cartone o da un barattolo di vetro e, preferiscono buttare tutto per strada”.

Uno scempio che man mano si sta riducendo “a caro prezzo degli incivili perché, grazie ai controlli ambientali, le nostre pattuglie di Polizia locale continuano un eccellente controllo del territorio e sanziona il trasporto senza formulario per le aziende, sanzionano gli “scaricatori” seriali che vengono beccati dalle telecamere, sanzionano chi non fa la differenziata, sanzionano coloro che creano micro discariche. Sono sempre più assidui i controlli e i verbali nei confronti di chi non conferisce regolarmente, perché non bisogna mollare di un millimetro e migliorare sempre più il servizio. Ci vorrà tempo, ma i cittadini per bene vinceranno questa battaglia perché bisogna capire che o si è civili e rispettosi degli altri o non lo si è”.