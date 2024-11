Augusta, a fuoco auto in sosta alla Borgata: intervengono Polizia locale e commercianti

Sono stati prontamente svuotati tutti gli estintori in dotazione al comando di Polizia locale e anche quelli di qualche commerciante della zona per evitare che l’incendio, che ieri pomeriggio ha coinvolto un’automobile in sosta alla Borgata, potesse propagarsi anche alle auto vicine, scongiurando così il peggio. Il rogo si è sviluppato improvvisamente dopo le 17 da una Hyundai i30 Station wagon, che si trovava parcheggiata nel tratto di corso Sicilia antistante il comando della Polizia locale.

A provocarlo sarebbe stato un corto circuito, che ha prodotto fiamme e fumo, notati dagli agenti che sono subito intervenuti per un primo intervento con gli estintori, supportati anche da alcuni commercianti vicini. Allertati anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Augusta che hanno completato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area.

E’ stato necessario chiudere, fino alla completa estinzione del rogo, il tratto di Corso Sicilia interessato. Nessun danno a persone o altri mezzi.