Augusta, 6° Slalom di Salice: in gara anche Giangrande, secondo di categoria e decimo assoluto

Qualche problema tecnico durante la gara che si è conclusa con il secondo posto di classe e il decimo assoluto per Domenico Giangrande, pilota augustano che ieri, alla guida della Elia Avrio St 09, ha corso al 6° Slalom di Salice, a Messina, promosso dallaDelegazione regionale Aci Sport Sicilia. La gara, a cui hanno partecipato una settantina di vetture, si è conclusa in maniera anticipata senza la terza manche, annullata per un incendio che ha interessato la zona.

“Concludiamo la gara di Salice, valida per il campionato regionale slalom dopo molti problemi tecnici nella prima manche, risolti nella pausa ma non del tutto. – ha commentato Giangrande- Nella seconda manche abbiamo staccato il tempo in 160,25 che ci ha portato al secondo posto di classe e al decimo posto assoluto. Ci accontentiamo lo stesso”.