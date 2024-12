Augusta, 53 borse di studio per i figli dei dipendenti Sasol: a breve la premiazione

Saranno premiati nei prossimi giorni, all’interno dei diversi stabilimenti e sedi di Sasol Italy gli studenti vincitori delle borse di studio che hanno partecipato al bando per l’assegnazione di borse di studio a favore dei figli di dipendenti che si siano contraddistinti per l’impegno e per i risultati raggiunti nel loro percorso di istruzione e di crescita. Sasol Italy spa, nell’ambito di una cultura incentrata sul valore di riconoscimento del merito, quale fattore di raggiungimento di risultati e obiettivi ambiziosi, sin dall’anno 2010 promuove il bando rivolto a tutti i figli dei dipendenti in forza e che prevede 25 borse di studio per la categoria “Media voti scuola media superiore” (dal primo al quarto anno in corso, con almeno una votazione di 8/10); 10 borse di studio per la categoria “Voto diploma scuola media superiore” (con almeno una votazione di 85/100); 10 borse di studio per la categoria “Media voti università” (riferita agli anni di corso previsti dal piano ufficiale universitario e con una media dei voti minima di 27/30); 3 borse di studio per la categoria “Diploma di laurea triennale” (con almeno una votazione di 100/110); 5 borse di studio per la categoria “Diploma di laurea magistrale o ciclo unico” (con una votazione minima di 100/110).

Al termine dell’analisi di tutti i documenti pervenuti e valutati dall’apposita commissione è stata, infatti, redatta la classifica dei vincitori che, durante questo mese, riceveranno il premio. “Con rinnovata grande soddisfazione, voglio esprimere il mio sincero apprezzamento per la consolidata tradizione di premiare con borse di studio i figli meritevoli dei collaboratori di Sasol Italy. Questo gesto non solo riconosce e valorizza l’impegno e i risultati ottenuti nel percorso di studi, ma rappresenta anche un segno tangibile del nostro supporto alla crescita personale e professionale delle famiglie che contribuiscono al successo dell’azienda. Siamo orgogliosi di poter offrire un’opportunità che aiuti i giovani talenti a proseguire il loro cammino verso il futuro con maggiore serenità e determinazione” – ha affermato in una nota Monica Pirali, senior manager hr Italy&Asia.