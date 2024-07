Augusta, 14esima traversata a nuoto nel golfo Xifonio in onore della Madonna del Carmine

Annuale traversata del golfo Xifonio ieri in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, che ha visto la partecipazione di decine di nuotatori e diversi canoisti. Tutti uniti in un’impresa che non solo celebra lo sport, ma mira soprattutto a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di realizzare un depuratore al fine di salvaguardare le nostre acque.

I protagonisti sono un gruppo di liberi cittadini amanti del mare che, partendo dalla spiaggia della Madonna delle Grazie, hanno deciso di sfidare le acque nuotando per circa un miglio fino ad arrivare ai lidi di Punta Izzo, con il supporto di numerose imbarcazioni e l’appoggio della Guardia costiera ausiliaria capitanata da Iano Di Mauro. Molte famiglie si sono radunate per assistere alla traversata e supportare con entusiasmo i nuotatori.

Per la comunità locale la traversata non è solo un’occasione di festa e di dimostrazione sportiva, ma di un vero e proprio manifesto per l’ambiente. Attraverso la condivisione dell’amore per il mare si vuole ribadire il messaggio dell’importanza della depurazione delle acque per la salute dei nostri mari e di prendersi cura delle nostre risorse naturali per il bene delle future generazioni.

“Vogliamo che la gente capisca quanto sia importante avere acque pulite non solo per nuotare, ma per l’intero ecosistema. Attraverso lo sport possiamo sensibilizzare le persone in modo positivo e coinvolgente. Speriamo che sempre più cittadini comprendano l’importanza del depuratore e sostengano i progetti per migliorare la qualità delle nostre acque.” –hanno detto i partecipanti