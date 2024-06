Augusta, 102 auto abbandonate rimosse dalla Polizia locale

Il comando di Polizia locale, con le procedure attivate con il decreto ministeriale 466/99, ha trattato da settembre scorso 102 veicoli in stato di presunto abbandono, rimuovendole a costo zero per le casse comunali, con un risparmio di circa 50.000 euro. È quanto emerso dalla giornata di studio per i comandi delle polizie locali della provincia di Siracusa e Catania e le forze dell’ordine di stanza ad Augusta che si è svolta l’altro ieri nel salone “Rocco Chinnici” del palazzo municipale, organizzata dall’assessore alla Polizia municipale Giuseppe Montalto e dal comando di Polizia locale.

L’argomento oggetto di studio è riferito ai veicoli in stato di abbandono, alle modifiche del codice della strada relative al codice delle assicurazioni private, nonché alle scoperture assicurative dei veicoli circolanti si strada.

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare e l’introduzione del comandante della Polizia locale Salvatore Daidone, ha relazionato il consulente della Prefettura di Ragusa Pasquale Dilluvio, che ha illustrato le tematiche indicate. Daidone si è detto grato per la partecipazione alla giornata di studio con tutti i comandi di polizia locale intervenuti della provincia di Siracusa e Catania, con il commissario di Polizia Marco Naccarato, il comandante della Stazione dei Carabinieri Paolo Cassia e il comando della Guardia di finanza.