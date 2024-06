Al via oggi il cartellone di eventi “Augusta d’estate 2024”

Si inaugura oggi, 15 giugno, il cartellone “Augusta d’estate” edizione 2024, promosso dall’assessorato alla Cultura, sport, tradizioni e promozione del territorio. Un evento ormai atteso non solo dalla cittadinanza, per la variegata offerta artistica, sportiva e culturale. Per tale motivo la manifestazione si pregia del patrocinio della Regione siciliana oltre al sostegno di numerose aziende private.

“Augusta d’Estate” – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – è per la mia amministrazione un momento importante per la crescita e lo sviluppo della comunità. I dati degli ultimi anni sono sotto gli occhi di tutti con importanti presenze nei bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, B&B, in una città che si è inserita a pieno titolo nel programma dei finanziamenti regionali finalizzati alla promozione turistica”.

“Quest’anno iniziamo con una settimana d’anticipo – dichiara l’assessore Giuseppe Carrabino – in quanto anche la città è tra le istituzioni che hanno cooperato nella realizzazione del ricco programma della MariSicilia cup con iniziative sportive e lo spettacolo di cabaret di Toti e Totino. Per la complessità del calendario e le numerose proposte pervenute stiamo lavorando alla stesura del programma completo, motivo per cui presentiamo un primo step di appuntamenti fino al 30 giugno. Un cartellone “work in progress” che prefigura un estate con eventi di vario interesse”.

“Ringraziamo – aggiunge il sindaco – quanti cooperano per la realizzazione di iniziative che affiancano l’amministrazione nel rendere sempre più la nostra Augusta una località di attrazione culturale e turistica”.

Le date di giugno prevedono iniziative che si svolgeranno nel quartiere Borgata nell’ambito dei festeggiamenti del Sacro Cuore con manifestazioni sportive, concerti, rappresentazioni teatrali nonché lo spettacolo di “Sand art” dell’artista ennese Stefania Bruno, ospite delle reti nazionali per le sue performance con la sabbia.