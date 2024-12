Ad Augusta c’è la nave “Trieste”: è la nuova ammiraglia della Marina militare

E’ arrivata oggi al porto di Augusta, per una breve sosta al pontile Nato, nave Trieste, la nuova ammiraglia della Marina militare, la prima unità del suo genere realizzata dalla cantieristica italiana. E’ la più grande unità mai costruita in Italia dal dopoguerra, lunga 245 metri, un’unità d’assalto anfibio multiruolo con un’ elevata autonomia logistica, con oltre mille posti letto, un ponte di volo di circa 230 metri ed è progettata per supportare come base mobile operazioni di sbarco in qualsiasi contesto operativo.

Dispone anche di un ospedale di bordo attrezzato con sale chirurgiche, radiologia, laboratori di analisi, servizio dentistico e una zona degenza per 27 ricoveri gravi, con ulteriori posti disponibili in moduli container equipaggiati. In situazioni di emergenza, sarà pronta a collaborare con la Protezione civile, fornendo assistenza sanitaria, acqua potabile e alimentazione elettrica. Per questo l’unità sarà impiegata anche in operazioni di evacuazione di connazionali e supporto umanitario.

E’ stata consegnata ufficialmente alla Marina militare sabato 7 dicembre a Livorno, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e delle più alte autorità civili e militari e in occasione del giuramento di fedeltà alla Repubblica di 150 allievi della Prima classe che fanno parte dell’equipaggio.