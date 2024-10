Offese a Carta durante l’assemblea sindacale. Solidarietà del sindaco Di Mare: “agire insieme, nel massimo di unità e responsabilità”

“Apprendo, con inquieta preoccupazione, delle offese rivolte all’On.le Carta nel corso di una assemblea sindacale, convocata e regolarmente autorizzata per discutere dell’incerto futuro degli impianti Eni Versalis presenti nella nostra zona industriale. Mentre esprimo al Sindaco di Melilli, anche nella sua veste di parlamentare regionale, la mia vicinanza e solidarietà per ciò che appare una inqualificabile aggressione verbale, mi

permetto di rivolgere un fermissimo appello a tutti gli attori istituzionali del territorio, i soggetti associativi e le organizzazioni sindacali perché sia concorde ed univoca la consapevolezza di quanto possa rivelarsi decisivo agire insieme, nel massimo di unità e responsabilità”. Solidarietà da parte del sindaco Giuseppe Di Mare al sindaco di Melilli, deputato regionale e presidente della commissione Ambiente all’Ars, Giuseppe Carta, preso di mira ieri durante l’assemblea sindacale svoltasi ieri a Priolo per discutere del ridimensionamento di Eni Versalis.

“La delicatezza del momento e la complessità delle decisioni da assumere richiedono, infatti, l’assoluta compattezza di tutte le realtà politiche, economiche, sociali e del mondo del lavoro delle nostre zone, in un impegno che escluda contrapposizioni e sia capace di alimentare quel clima di confronto costruttivo che, solo, può condurre a soluzioni accettabili – conclude – A nome della mia comunità, dunque, invito tutti al dialogo civile e rispettoso, dove le posizioni di ciascuno trovino comprensione ed ascolto, nell’unico intento di rappresentare un territorio non indebolito dalle divisioni, perché compatto nella volontà di mantenere e valorizzare il proprio tessuto produttivo e tutelare così tutto il patrimonio professionale di ogni singolo lavoratore”.