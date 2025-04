Augusta, “Il disagio giovanile: aspetti giuridici e sociali”: convegno a cura dell’Unione avvocatura

“Il disagio giovanile: aspetti giuridici e sociali”. E’ il tema del convegno in programma domani pomeriggio, a partire dalle 16,30, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del Comune promosso della sezione di Siracusa/Augusta dell’Unione avvocatura presieduto da Saria Lanteri. L’incontro, aperto a tutti, vuole essere un momento di confronto e di riflessione ma anche l’inizio di un percorso comune per il raggiungimento di obiettivi concreti, per questo sono stati coinvolti esperti, insegnanti, associazioni, forze dell’ ordine, genitori e figli.

Parteciperanno al dibattito come relatori Salvatore Amato, docente di Filosofia del diritto della facoltà di Giurisprudenza dell’università di Catania, Elisa Breci, dirigente psicologa esperta di Augusta e del centro di salute mentale di Augusta dell’Asp di Siracusa, Sebastiana Roccaro, dirigente e psicologa al consultorio familiare di Augusta, Maria Giovanni Sergi, il dirigente dell’istituto comprensivo Orso Mario Corbino, Monica Longo, avvocato del foro di Palermo, viceprocuratore onorario alla Procura di Trapani e componente del direttivo dell’associazione Unione avvocatura e vicepresidente del Coa Palermo. Porterà la sua testimonianza Maria Antonietta Firrincelli, autrice del libro “Sbilanciati” e praticante avvocato che ha affrontato e superato il “disagio” vissuto da bambina prima ed adolescente dopo come racconta con coraggio ed ironia nel suo libro.