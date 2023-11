“Nessuna aggressione fisica l’altro ieri mattina in via Filippo Turati”. Lo riferisce il legale della parte avversa che – in riferimento all’episodio avvenuto l’altro ieri mattina alla Borgata, quando un uomo ha dichiarato di essere stato aggredito da un’altra persona e si è recato al Pronto soccorso – sostiene che sono stati narrati “fatti riferiti dal denunziante con modalità ingannevoli e tutt’altro che veritiere, in quanto non v’è stata aggressione fisica da parte di alcuno, come verrà opportunamente comprovato nelle competenti sedi, ove il mio assistito assumerà ogni più opportuna iniziativa a sua tutela”.

Sull’episodio indagano i Carabinieri.