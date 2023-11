Augusta, via Filippo Turati: aggredito un uomo senza alcun apparente motivo

Senza alcun apparente motivo si sarebbe scagliato contro un uomo colpendolo con calci e pugni e costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello. È quanto avvenuto l’altro ieri mattina alle 12,30, in via Filippo Turati, in pieno centro urbano alla Borgata, quando, secondo quanto riferito, un uomo che si stava recando nello studio legale della moglie, ad un certo punto sarebbe stato raggiunto da un’altra persona che, con un calcio avrebbe sfondato il portone d’ingresso dell’immobile, entrando dentro il palazzo e come una furia si sarebbe avventato sul malcapitato, colpendolo con calci e pugni. Poi sarebbe scappato via nella sua abitazione poco distante.

La vittima, subito soccorsa dalla moglie, è stata accompagnata al Pronto soccorso del nosocomio cittadino da dove, dopo le prime cure del caso, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni per le escoriazioni riportate nella caduta e le contusioni conseguenti ai calci all’addome, spalle e ginocchio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia che hanno rintracciato e raccolto le generalità del presunto aggressore, avviando le indagini anche a seguito della denuncia della vittima.

Il fatto ha destato paura nella vittima e tra i cittadini che chiedono “tutela alle forze dell’ordine perché non si possono subire aggressioni alle 12, 30 del mattino in una via centrale, da parte di qualcuno che pare soffra di disturbi psichici, restando impunito”.