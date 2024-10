Augusta, “Tourism and technology”: concluso al Ruiz un progetto in Grecia per 45 studenti

Ha coinvolto 45 studenti selezionati tra i diversi indirizzi di studio dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz il progetto Pon/Pcto “Tourism and Technology” che si è svolto per quasi un mese in un hotel di Anavyssos in Grecia. Tre i moduli previsti: “Impresa e società”, “Scienza e tecnica” e “La Tecnologia al servizio del territorio”, preceduti a partire dal 15 luglio da due percorsi propedeutici di potenziamento della lingua inglese “English for life 1 e 2” di 60 ore ciascuno tenuti al Ruiz dai docenti madrelingua, i docenti Alena Selenik e Samuel George Walker, del centro Cambridge “The Academy of English” di Siracusa e dalle tutor insegnanti Rosa Anna Bellistri, Paola Moroni, Daria Di Blasi e Rosita Accolla.

Gli studenti hanno svolto attività pratiche in linea con i moduli e con il loro percorso di studio: gestione del personale, attività contabile, amministrativa, simulazione di casi di marketing, progettazione di eventi e brochure, debate, ideazione dei contenuti dei video poi realizzati per il canale Ruiz Innova, mappe in Qgis e tanto altro. Ma il Pcto all’estero è stata anche un’occasione per esplorare nuovi ambienti ricchi di storia quali Atene, con il Partenone e l’Acropoli, il Tempio di Efesto, il Museo archeologico, il centro recupero tartaruga a Glyfada, il tempio di Apollo Zoster a Vouliagmeni, il tempio di Poseidon a Capo Sunio, il Pireo, l’isola di Salamina, l’oracolo di Delfi, l’Argolide con Micene e tante chiese e cappellette votive dedicate in particolare ad Agios Nikolaos.

Ad accompagnare gli studenti i docenti tutor Alessandra Aloisi, Concetta Baffo, Rosa Anna Bellistri, Anna Borgese, Marco Cannarella, Isabella Cassarino, Elisabetta Ciracò, Domenica Giuffrida, Tiziana Coppola, Angelo Santacroce, Carmelo Siena e Gaetana Rizzotti. “Il progetto, nato come momento di interazione tra scuola, azienda e cultura imprenditoriale proprio nell’ottica del processo di internazionalizzazione intrapreso da anni dal Ruiz, ha consentito agli studenti di vivere esperienze formative qualificanti, di sviluppare competenze cognitive e relazionali importanti, di arricchire il proprio curriculum conoscendo nuove culture, di migliorare le proprie competenze linguistiche ma anche le cosiddette “life skills, oggi tanto richieste nel mondo del lavoro”– ha commentato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina

Una bella opportunità di formazione durante la quale gli alunni, i docenti e le tutor aziendali, Maria Lampridou, Elefthera Paraschou e Anna Agkinari, hanno condiviso momenti di impegno, disciplina, lavoro, ma anche di sorrisi, divertimento e relax come una grande famiglia all’estero in un clima di armonia e serena collaborazione