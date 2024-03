Augusta, strada adiacente piazza delle Grazie riaperta al transito dopo i lavori di sistemazione

È ritornata percorribile da oggi la strada adiacente piazza delle Grazie, per molto tempo chiusa parzialmente per la presenza di un avvallamento che la rendeva impraticabile con i mezzi. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, si sono conclusi i lavori di sistemazione e di riasfaltamento oggi il tratto è stato riaperto e inaugurato dal sindaco Giuseppe Di Mare insieme ad alcuni assessori, consiglieri di maggioranza e ai titolari della ditta.

“Era un promessa che avevamo fatto e che oggi manteniamo l’apertura di questa strada in prossimità anche di eventi che riempiranno questa nostra parte della città è un segnale di grande attenzione nei confronti dell’intera città. Parliamo innanzitutto di una strada che serve come via di fuga di protezione civile in caso di eventi importanti” . Nel tratto in discesa, che è più utilizzato in uscita dall’Isola e collegato al ponte Federico II, oltre al rifacimento del manto stradale, nel curvone è stato installato anche il guardrail di protezione ed è stata apposta la segnaletica orizzontale con le strisce per parcheggiare nei limiti consentiti: “continueremo a fare un appello ai cittadini a rispettare la segnaletica orizzontale e quella verticale che ci sarà” – ha aggiunto di Mare che ha ricordato i lavori pari a circa 45 mila euro sono a costo zero per il bilancio comunale perché derivano da misure compensative per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Il tratto è stato interessato negli anni da fenomeni di smottamento idrogeologico che riguardano tutta la costa di levante, fino alla spiaggia di cala Paradiso, dove è prevista una messa in sicurezza e riqualificazione finanziata con 5 milioni di euro dal Pnrr: “la progettazione del costone di levante va avanti, la settimana scorsa è arrivato il parere del Cts e stiamo definendo gli ultimi aspetti legati alla progettazione esecutiva per poi andare in gara” – ha concluso il sindaco. Oltre alla messa in sicurezza tutta l’area verrà riqualificata con la creazione di una piazzetta e una pista ciclabile e sono previsti anche espropri da effettuare tra i diversi terreni privati che si trovano lungo il costone.