Augusta, conclusi i lavori sul lungomare Jonio, adiacente piazza delle Grazie

Sarà riaperto al transito veicolare quanto prima, riasfaltato e transitabile, un tratto del lungomare Jonio nella zona della “Badiazza”. La strada antistante la costa megarese da diverso tempo è dissestata in più punti, soprattutto nella parte più ripida adiacente piazza delle Grazie, dove un avvallamento ha creato un profondo dislivello sul manto stradale che ha reso la strada impraticabile e chiusa anche in passato per un certo periodo.

I lavori hanno previsto la sistemazione del manto stradale e si sono conclusi ieri con la posa dell’asfalto, anche se si tratta di un intervento tampone considerato che tutta la costa di levante sta scivolando sempre più verso il mare e necessita di interventi strutturali importanti di messa in sicurezza.

L’intervento realizzato rientra nel progetto esecutivo per la sistemazione del manto stradale di piazza delle Grazie e di un altro tratto in contrada Bongiovanni, a Brucoli, per un importo totale di poco più 64 mila euro derivanti da misure compensative di carattere ambientale per autorizzazioni concesse per impianti alimentati da fonti rinnovabili.

“Abbiamo sistemato, ripulito e allargato anche un po’ la strada – ha detto l’assessore alla Manutenzione Pippo Spanò – è un intervento di protezione civile perché questa strada è una via di fuga. I lavori si sono conclusi e attendiamo che l’asfalto si sia consolidato per riaprire la strada al transito”.