Augusta, ragazzino investito al lungomare Paradiso: trovata la conducente dell’automobile

Alla fine si è presentata autonomamente al commissariato di polizia l’automobilista che, lunedì 15 gennaio, ha investito un quattordicenne che stava attraversando la strada al lungomare Paradiso, al centro storico e si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Dopo gli appelli lanciati dalla famiglia sui social e anche attraverso il nostro giornale, ieri la donna che era alla guida della Toyota Yaris si è recata in commissariato ed è stata ascoltata dagli agenti che avevano visionato le telecamere della zona che avevano ripreso l’ incidente. La cinquantenne ha riferito di essere andata via dal luogo dell’incidente dopo aver chiesto come stesse al ragazzino che, in quel momento, sembrava non aver riportato conseguenze.

Con un post su Facebook ieri sera la madre del ragazzino – che ha riportato una frattura ad un braccio e si sta riprendendo – ha speso parole di apprezzamento per quanti hanno collaborato alla positiva conclusione della vicenda, in particolare per il vice sovrintendente della polizia che li ha seguiti da vicino. “Abbiamo lavorato così tanto in sinergia, noi, la polizia, i giornalisti, un mio carissimo amico che mi ha aiutata davvero a tutte le ore, le persone che si sono fatte avanti con coraggio, voi lettori che avete divulgato la notizia del mio post qui su Facebook in tutti gli angoli di questa città, che la signora di cui ero alla ricerca, si è presentata autonomamente al commissariato – ha scritto- Quando fate male a qualcuno mentre siete in auto, in motorino, guardate quella persona come se fosse un vostro amico, fratello, padre, zio. Come vorreste che si comportassero con lui? Ecco! Quella lì, proprio quella, è la cosa giusta da fare”.