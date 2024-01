Augusta, investe un ragazzino e si allontana senza prestare soccorso: la famiglia lancia un appello

Sono in coso le indagini per risalire all’identità della conducente della Ford Fiesta grigia che, lunedì scorso, avrebbe investito un ragazzino che stava attraversando la strada al lungomare Paradiso, allontanandosi senza prestare soccorso. Al vaglio degli agenti di Polizia del locale commissariato ci sono le immagini delle telecamere della zona che avrebbero ripreso l’accaduto, mentre la famiglia ha lanciato un appello, anche suoi social, sia alla automobilista perché si faccia avanti sia ad eventuali testimoni che avessero assistito alla scena.

L’episodio si è verificato lunedì scorso, intorno alle 19, al lungomare Paradiso, vicino all’angolo di via Alabo, dove si trovava il quattordicenne che, mentre stava attraversando la strada, sarebbe stato investito dall’utilitaria. Finito a terra, il ragazzino è stato soccorso dai passanti e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per la frattura ad un braccio. Ne avrà per trenta giorni.