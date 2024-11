Augusta, orientamento al Corbino: gli alunni in visita al resort di Brucoli

Sono riprese le attività di Orientamento per gli alunni di tutte le classi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi. Nei giorni scorsi gli studenti sono stati ospitati dallo staff del Mangia’s Brucoli resort, avendo l’opportunità di conoscere da vicino le potenzialità occupazionali di quella che rappresenta è un’eccellenza tra le strutture recettive del territorio megarese.

Accolti dal direttore, Tito di Benedetto, gli alunni del Corbino sono stati suddivisi in tre gruppi, guidati da 3 manager, ognuno dei quali ha portato in giro per il resort i ragazzi, cosicchè la visita della struttura ha permesso loro di apprezzare maggiormente la location ricca di angoli suggestivi ed immersa nel verde della natura. Diversi i professionisti incontrati con i quali gli alunni si sono potuti confrontare con loro sulla loro esperienza lavorativa. Il resort infatti offre lavoro, durante il periodo di apertura, non solo a molti augustani, ma anche a specialisti provenienti da diversi paesi europei e non, impegnati in varie attività che spaziano dall’accoglienza alla ristorazione, dagli istruttori per le attività sportive, ai responsabili del verde e della manutenzione in genere, senza escludere il personale amministrativo.

Quindi nuovamente tutti riuniti nel “giardino d’inverno”, dopo un break-coffee, hanno ascoltato il percorso formativo e lavorativo che i tre manager-guida hanno intrapreso per fare oggi il loro lavoro. L’attività si è conclusa con la visita al centro sportivo, dove i ragazzi hanno animato con piccole gare i campi di calcio, pallavolo e tennis.

L’attività, come ha fatto sapere la scuola, si inserisce nel progetto Orientamento del Corbino che, coerentemente con le linee guida per l’Orientamento scolastico per l’anno scolastico 2024/25 emanate dal ministero dell’Istruzione e del Merito, ha come finalità attività didattiche mirate ad aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità e delle proprie attitudini e a fornire le necessarie informazioni sulle opportunità formative e professionali del territorio.