Augusta, non ce l’ha fatta il ciclista investito sulla provinciale per Villasmundo

Non ce l’ha fatta Giuseppe Riera, il settantatreenne ciclista augustano investito due mesi e mezzo fa da un’automobile mentre si trovava sulla provinciale 3 per Villasmundo. Il suo cuore ha smesso di battere questa mattina, in un casa di cura specializzato “Villa Bellombra” di Bologna dove l’uomo, che era uno sportivo, era stato trasferito in condizioni in gravi condizioni, dopo il primo ricovero all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era arrivato in coma.

L’incidente si era verificato il 14 novembre scorso intorno alle 8,15 all’altezza del km 1 della strada provinciale 3 per Villasmundo, nel tratto in direzione di Augusta e, secondo una prima ricostruzione, il settantatreenne sarebbe finito sull’asfalto dopo essere stato urtato dallo specchietto retrovisore destro di un’utilitaria che viaggiava nella stessa direzione. E che non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

A guidare l’auto sarebbe stata una donna di mezza età, che sarebbe stata individuata dagli agenti di Polizia del commissariato di Augusta che, insieme alla Polizia locale, avevano visionato le telecamere di zona del Comune. Le indagini proseguono e l’ipotesi di reato dovrebbe tramutarsi in omicidio stradale.

La salma è stata sequestrata e l’autorità giudiziaria dovrà decidere se effettuare l’autopsia.