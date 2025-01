Augusta, nominata la nuova segreteria cittadina del Mpa

È stata ufficialmente nominata, durante una riunione alla presenza del commissario provinciale Di Mauro e del vice commissario provinciale Manuel Mangano, la nuova segreteria cittadina della sezione di Augusta dell’ Movimento per l’autonomia, guidata dal commissario Sebastiano Pustizzi che sarà affiancato da Nicky Paci, già responsabile della zona nord e da Cosimo Cappiello, ex assessore comunale.

“Questa squadra rappresenta il meglio delle competenze e dell’esperienza del nostro movimento. Sono certo che lavoreranno con serietà e determinazione per raggiungere obiettivi importanti e rispondere alle necessità della comunità, che nonostante il buon lavoro dell’amministrazione cittadina, rimangono numerose e su queste la nostra concentrazione sarà focalizzata” -ha dichiarato Mangano, Pustizzi nell’esprimere gratitudine al partito e al parlamentare Carta per “la fiducia e per l’opportunità di continuare a lavorare per il bene del partito e della comunità” ha detto di aver accolto con grande soddisfazione la nomina di Cappiello e Paci: “sono certo che, insieme a tutti gli iscritti ed in sinergia con i consiglieri comunali e gli assessori, contribuiremo a rafforzare il partito nel territorio, consolidando ancor più il suo ruolo di ponte tra la politica e i cittadini. Un passo importante per avvicinare le istituzioni alle esigenze della comunità.”– ha aggiunto

Paci si è detto grato con il partito per questo ulteriore riconoscimento ed ha espresso “soddisfazione per la grande crescita avuta dallo stesso, in città ed in provincia, segno del grande impegno e della indiscussa professionalità dell’ onorevole Carta e di tutta la classe dirigente del territorio. Il completamento della segreteria servirà a dare ulteriore forza all’azione propulsiva che il partito già esercita quotidianamente e che ha già esercitato sul territorio, continuando a dare un significativo contributo sui temi e sulle soluzioni per una migliore azione di governo per la città, con l’impegno costante dei consiglieri e degli assessori del nostro partito.”

“Lavoreremo in sintonia, con l’obiettivo di porre il bene comune al centro dell’azione politica del Movimento. Lo faremo coinvolgendo uomini e donne, ma soprattutto giovani che avranno voglia di impegnarsi in un percorso virtuoso che porti alla costituzione di una nuova classe dirigente che sappia amministrare al meglio e perseguire gli obiettivi nobili di una politica vicina al cittadino ed alle sue istanze” –ha concluso Cappiello.

Il commissario provinciale Di Mauro ha evidenziato l’importanza di questa nomina sia per il futuro politico di Augusta che per il consolidamento del Movimento per l’ autonomia.