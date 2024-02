Augusta, lavori Pnrr al Ruiz. La dirigente scolastica: “riguarderanno solo un parte, niente doppi turni”

“Non faremo i doppi turni perchè avremo dei locali disponibili e i lavori saranno abbastanza brevi”. A dirlo è la dirigente scolastica del Ruiz Cettina Castorina, che entra nel merito dei lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti che riguarderanno una parte del secondo istituto superiore della Borgata e partiranno a breve, non appena la ex Provincia avrà trovato i locali dove poter ospitare temporaneamente gli studenti che hanno le classi nell’ala vecchia dell’edificio interessata dal cantiere. Come abbiamo già anticipato, nei giorni scorsi il Libero consorzio di Siracusa ha, infatti, pubblicato un avviso per cercare un immobile da affittare con tempi molto ristretti, visto che scade il prossimo 15 febbraio.

“Si tratta di lavori abbastanza importanti, finanziati per 4 milioni di euro dal Pnrr, -ha aggiunto Castorina- la parte vecchia dell’edifico sarà ristrutturata da qui a breve, già il cantiere è stato consegnato e i due anni di lavori decorrono a partire dall’ 1 dicembre 2023. Avremo una scuola bellissima, nuova e moderna e non ci potevano sottrare a questo, l’edilizia scolastica in primo luogo prevede la sicurezza. Se dovremo affrontare un anno e mezzo di piccoli sacrifici perchè ci alterneremo in un altro plesso però, parimenti, avremo una scuola invidiabile e questo è un passo avanti perchè almeno Augusta avrà un edificio dignitoso e bello e che potrà competere con le altre scuole straniere”.