Il Libero Consorzio di Siracusa cerca un immobile in affitto per le classi del Ruiz di Augusta

Il Libero consorzio comunale di Siracusa cerca un immobile, o porzione d’immobile, da affittare dove ospitare temporaneamente le classi dell’istituto superiore Ruiz per tutta la durata dei lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti dell’edificio scolastico, che dovrebbero durare 2 anni.

Per questo ha pubblicato sul sito dell’ex Provincia ma anche all’albo pretorio dei Comuni di Augusta e Siracusa un avviso che costituisce invito esplorativo a soggetti privati, enti e amministrazioni pubbliche, interessati a presentare proposte rispondenti ai requisiti elencati nell’indagine di mercato a cui potranno aderire, con valutazione prioritaria, le pubbliche amministrazioni.

La metratura dell’immobile, che dovrà trovarsi nel Comune di Augusta, è variabile dai 500 ai 2.000 mq., ma saranno valutate anche offerte di immobili con metratura unitaria complessivamente non inferiore a circa mq 450. Il Libero consorzio comunale di Siracusa si riserva, in ogni caso, di valutare anche beni immobili di superficie inferiore a quella sopra indicata che presentino caratteristiche tali da garantire elevati livelli di flessibilità nell’articolazione e distribuzione degli spazi.

L’immobile dovrà possedere alcune caratteristiche, tutte da realizzare a cura e spese del locatore, tra cui essere libero da persone e cose al momento della proposta, regolarmente iscritto in catasto, essere in possesso dell’agibilità, avere la conformità alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale e, in particolare, la regolarità urbanistica e conformità della destinazione d’uso allo strumento urbanistico vigente.

Possono rispondere all’ invito le persone fisiche e le persone giuridiche, sia in forma individuale che societaria, le associazioni, le fondazioni e le aziende private anche consorziate, associate o comunque raggruppate tra loro, nonché gli enti e le amministrazioni pubbliche.

L’offerente dovrà presentare la domanda di partecipazione con allegata relazione tecnica descrittiva dell’immobile, con la descrizione dello stato di conservazione dell’immobile e dei locali corredata da supporti fotografici e da planimetrie quotate, all’ufficio protocollo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, via entro e non oltre le 13 del 15 febbraio 2024. Verrà nominata un’apposita commissione di valutazione che esaminerà le proposte pervenute valutandole secondo i criteri di preferenza previsti dall’avviso.