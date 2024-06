Augusta, l’automobile non rispetta l’alt: scooter sbanda e travolge un operaio

E’ di tre feriti, di cui uno trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, il bilancio di un incidente stradale, che si è verificato oggi pomeriggio sulla provinciale 1 Augusta-Brucoli. Qui, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14,30 viaggiava uno scooter con a bordo due giovani che provenivano da Brucoli e che stavano transitando in un tratto a senso unico alternato interessato da lavori del manto stradale. Avevano il verde, quando ad un certo punto dal senso di marcia opposta è sopraggiunta un’auto bianca proveniente da Augusta che, non avrebbe rispettato l’alt dell’operaio della ditta, che gli intimava di fermarsi nel tratto a senso unico alternato.

L’auto è andata avanti e, nel restringimento della carreggiata, ad avere la peggio è stato lo scooter che avrebbe sbandato finendo a terra e sull’ operaio. Scattati i soccorsi l’operaio è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania con un elicottero del 118, ma pare non sia in pericolo di vita, il ragazzo e la ragazza che erano sullo scooter sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello e non avrebbero riportato gravi conseguenze.

L’auto bianca ha continuato la sua corsa e non si è fermata a prestare soccorso ai tre feriti. Per questo sono state visionate le telecamere della zona e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi, sarebbero già sulle sue tracce. Se dovesse presentarsi spontaneamente la sua responsabilità sarebbe comunque attenuata, come prevede il codice penale.