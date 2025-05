Aggressione alla Polizia locale: arresto convalidato. Un fratello rimane ai domiciliari, l’altro obbligo di dimora ad Augusta

Rimarrà ai domiciliari nella propria abitazione di Francofonte il 46enne arrestato per la violenta aggressione ai due agenti di Polizia locale insieme al fratello di 37 anni di venerdì scorso. Quest’ultimo, invece, incensurato, è stato rimesso in libertà con l’obbligo di dimora ad Augusta, dove convive con la sua compagna, e il divieto di uscire nelle ore notturne. Questo quanto stabilito dal giudice del Tribunale di Siracusa davanti ai quali i due uomini, originari di Francofonte, sono comparsi sabato per l’udienza di convalida del fermo dopo essere stati arrestati il giorno prima dagli stessi agenti motociclisti in divisa in via Lavaggi che erano stati aggrediti mentre stavano facendo una multa per sosta vietata ad un’ auto non di proprietà dei due.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo, che definisce quanto accaduto gravissimo: “dal mio personale confronto con Bruna Serra ed Antonio Bonsignore, dirigenti sindacali della Cisl Fp Ragusa Siracusa al Comune di Augusta emerge che l’avvenimento si colloca in un momento storico in cui con il più alto numero di personale a disposizione in ragione delle nuove assunzioni si tenta di garantire il miglioramento dei servizi alla cittadinanza”– aggiunge il sindacalista che evidenzia inoltre come l’episodio sia l’ennesimo di una serie ormai divenuta frequente, in maniera diffusa, nelle tante realtà del pubblico impiego anche fuori dal nostro territorio ed auspica un cambiamento immediato della rotta.

“Oltre alla piena solidarietà ai due lavoratori oggetto dell’ingiustificabile atto di violenza, va comunque messo in evidenza che tali episodi d’intolleranza al legittimo operato dei dipendenti pubblici in diversi ambiti di lavoro non sono, purtroppo, isolati – aggiunge il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa – serve un cambiamento culturale che faccia comprendere l’importanza del ruolo e delle funzioni dei dipendenti pubblici nell’ambito sociale in favore della collettività e nonostante tutte le criticità presenti nella loro quotidianità lavorativa. Registriamo, infatti, l’ordinarietà delle aggressioni verbali nei confronti di chi eroga servizi per il benessere di tutti, che con sempre maggiore frequenza si trasformano anche in attacco fisico. La tematica riguardante l’indispensabile equiparazione dei corpi di Polizia Locale alle altre forze di polizia resta al centro dell’interesse della Cisl Fp che, a livello nazionale, chiede da anni adeguate garanzia normative e di contratto”.

Bonarrigo sollecita dunque un confronto aperto con il sindacato sul tema della sicurezza di chi espleta funzioni pubbliche sul territorio provinciale. “Necessita aprire un confronto vero con il sindacato sulle tematiche della sicurezza di chi lavora, che rivestono carattere di assoluta importanza e di priorità – conclude – con l’obiettivo di avviare un dialogo sociale finalizzato alla riscoperta del senso civico, spesso molto flebile, che si tramuti nel dovuto rispetto ai pubblici uffici. Una questione d’interesse generale e di certa condivisione da parte delle autorità e delle istituzioni sociali che non può più attendere e che non può di certo limitarsi alla semplicistica indignazione e stigmatizzazione di fatti, non più sporadici e sempre più gravi”.