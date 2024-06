Augusta, inaugurato murale all’ingresso dell’auditorium di palazzo San Biagio

Raffigura i simboli di Augusta, il Castello svevo, la Porta spagnola e l’Aquila imperiale in volo che raccoglie dal mare due monete d’oro il murale realizzato sulla parete di ingresso dell’auditorium “Don Paolo Liggeri” di palazzo San Biagio dagli studenti della 1 A Artistico del liceo Megara e inaugurato nei giorni scorsi.

L’opera è stata commissionata dall’Interact club Augusta, il club service dei ragazzi fra i 12 e i 18 anni presieduto da Daniele Petracca e la proposta di collaborazione con scuola è stata formalizzata dal delegato del Rotary club Augusta per l’Interact Fabrizio Romano subito accolta dal dirigente scolastico Renato Santoro.

La consegna del murale alla cittadinanza, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’ assessore alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato e della presidente del Rotary club Augusta Concetta Messina, ha segnato la conclusione del laboratorio artistico che ha visto rimboccarsi le maniche sul campo i liceali ogni giovedì nelle ultime settimane dell’anno scolastico.

Il murale è sormontato da un fregio decorativo con una sequenza modulare di monete antiche ed elementi geometrici decorativi ed è stato dipinto con brillanti colori acrilici sulla tonalità del blu, in omaggio all’Interact, che ha sovvenzionato l’opera nell’ambito della propria progettualità di service a beneficio della comunità augustana, che quest’anno festeggia il 30° anniversario della fondazione e che a partire dal primo luglio avrà come presidente per l’anno sociale 2024/2025 proprio una studentessa della classe che ha portato a compimento il murale, Vittoria Romano.

Il lavoro è stato supervisionato dalla docente di discipline pittoriche Concetta Rubera, autrice del bozzetto preparatorio, e dal docente di discipline plastiche Francesco Aparo, con la collaborazione dell’assistente di laboratorio Santa La Micela, della docente referente del progetto Anna Lucia Daniele e dell’Rspp Sebastiano Carrubba e il supporto dei docenti di sostegno Tommaso Amara, Maria Bonanno e Maria Valenti e delle assistenti Asacom Tiziana Di Grande e Katya Piazza, in uno spirito di squadra inclusivo.