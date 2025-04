Augusta, “Il mosso creativo”: mostra fotografica alla galleria del Nuovo gruppo Meg

Sarà inaugurata oggi, alle 18, 30, nella galleria del Nuovo gruppo Meg di via XIV Ottobre 3, “Il mosso creativo”, la mostra di foto di Salvo Intagliata e il video progetto fotografico “Gli invisibili”. Interverranno Pippo Corbino, presidente del nuovo gruppo Meg, il maestro Medioevo Nicotra, direttore artistico, Fiorenzo Fiorenza fotografo e speleologo Tommaso Cimino, filologo e docente di Lettere, presenzieranno anche il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino.

“Fotografia sappiamo tutti che significa letteralmente disegnare con la luce, generalmente si è alla ricerca di foto con la massima nitidezza evitando il più possibile difetti o errori come sfocature, mosso o micromosso. Questa tecnica del mosso creativo – spiega Intagliata- sconfessa un po’ questa teoria, offrendo risultati per niente banali e irripetibili. Ormai da anni è usata da fotografi di livello internazionale, da fotografi italiani come Giacomo Bucci o stranieri come Ernst Haas”.

Si tratta del quinto evento del progetto “la scalata della piramide di sale”, patrocinato dal Comune di Augusta. La mostra sarà visitabile fino a venerdì 11 aprile, da martedì a venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30.