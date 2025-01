Augusta, il Comune approva due progetti di Servizio civile universale per 7 giovani

Scade il prossimo 18 febbraio il termine per partecipare alle selezioni per i due progetti di Servizio civile universale approvati dal Comune e presentati dall’Ente di formazione “Project form”, “GenerAttori di comunità” e “Noi Si-Amo Ambiente”. Si cercano 7 giovani tra i 18 e i 28 anni, quattro saranno impiegati nel primo progetto che rientra nell’educazione di comunità intesa a promuover lo sport anche finalizzata a processi di inclusione e 3 nel secondo che punta alla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali per un importo mensile di 507 euro. Gli aspiranti operatori devono presentare domanda entro le 14 del 18 febbraio attraverso la piattaforma Domanda onLine, i selezionati sottoscriveranno con il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale il contratto annuale.

“Con il sindaco si è deciso di partecipare a questa adesione per fare due progetti per il nostro ente che – ha commentato l’assessore alla Coesione sociale Biagio Tribulato- diano la possibilità ai giovani dai 18 ai 28 anni di fare attività anche all’interno del nostro ente. Sono attività che servono anche per avvicinare i giovani ad impegni di cittadinanza attiva a tutti gli effetti”.