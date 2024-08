Augusta d’estate 2024: stasera a Brucoli c’è Max Giusti con “Bollicine”. Modifiche alla circolazione

Si chiama “Bollicine” lo spettacolo di Max Giusti in programma questa sera, a partire dalle 21, in piazza Castello aragonese, a Brucoli, nell’ambito del cartellone di eventi estivi “Augusta d’estate 2024” promossi dal Comune e dall’assessorato alla Cultura. Il poliedrico artista romano, nel suo one man show, porterà sul palco antistante il castello aragonese temi come il patriarcato, l’uso smodato dei social e dei telefonini, il fenomeno della musica trap che piace ai più giovani e di quella delle altre generazioni, in chiave comica ma anche “politicamente scorretta”. L’ingresso è gratuito, come tutti gli eventi del cartellone estivo.

In occasione dello spettacolo e in vista di una maggiore affluenza di persone che si recheranno a Brucoli e della necessità che via Libertà e piazza Castello rimangano liberi dalla sosta e dalla circolazione veicolare per consentire una eventuale transito dei veicoli in emergenza, con apposita ordinanza di Polizia municipale è stata disposta una regolamentazione della circolazione: è vietata la sosta veicolare con rimozione forzata, dalle 16 alle 24, in via Libertà e Piazza Castello. Inoltre in via Libertà e via Nuova è vietata la circolazione veicolare dalle 18 alle 24, in deroga a quanto stabilito è consentita la circolazione ai mezzi di soccorso, delle forze di polizia impegnate in operazioni di emergenza e dei mezzi che effettuano operazioni di carico e scarico merci.