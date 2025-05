Augusta, aggressione a due agenti di Polizia locale: arrestati due fratelli

Si trovano ai domiciliari, nelle proprie abitazioni di Francofonte, in stato di fermo, i due uomini arrestati ieri dagli agenti motociclisti di Polizia locale dopo un violenta aggressione nei loro confronti. Sono due fratelli di 37 e 46 anni e devono rispondere in concorso di minacce, resistenza, aggressione e lesioni a pubblico ufficiale per aver aggredito i due uomini in divisa che ieri mattina stavano facendo una multa per un divieto di sosta in via Lavaggi, nei pressi della Posta, ad un’auto, tra l’altro, di proprietà di un’altra persona.

Prima gli insulti, dalle parole poi si è passati ai fatti, è nata una violenta colluttazione con calci e pugni in mezzo alla strada e davanti a tante persone, alcune delle quali sono intervenute pure per cercare di sedare gli animi. La scena, ripresa anche da alcuni video, ha fatto il giro dei social suscitando indignazione per la sua violenza e solidarietà ai due uomini in divisa.