Augusta, danni per il maltempo: il Comune avvia ricognizione per chiedere un sostegno economico

In relazione al maltempo del 17 gennaio scorso che ha interessato anche il territorio di Augusta il Comune ha avviato una ricognizione dei danni subiti da immobili privati e attività produttive al fine di richiedere un contributo alla Regione.

Gli interessati dovranno inviare al Comune i modelli B 1 per patrimonio privato e/o modello C 1 per attività economiche e produttive entro il 4 febbraio di quest’anno utilizzando i moduli pubblicati sul sito istituzionale.

Il referente è il responsabile del VII settore “Servizi per la Transizione Ecologica e Digitale e per la Protezione civile” Edoardo Pedalino.