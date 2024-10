Augusta, cimitero: pronte nuove aree per cappelle private e navette gratuite da via Buozzi

Anche quest’anno in occasione della prossima festa dei defunti e di Ognissanti dell’1 e 2 novembre ci sarà un servizio di bus navetta per coloro che si recano al cimitero per fare visita ai defunti. E che farà la spola dall’area di via Buozzi dove ogni settimana si tiene il mercato del giovedì. Solo qui, infatti, sarà anche possibile parcheggiare la automobili in quanto l’area antistante il campo sportivo che, di solito, viene utilizzato come parcheggio in questi giorni di particolare afflusso al camposanto, non potrà essere usato per questo perché interessato dai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’impianto sportivo. È quanto ha fatto sapere, via social, il sindaco Giuseppe Di Mare che ha invitato, dunque, a non posteggiare ovunque.

Dopo le giornate festive, inoltre, partiranno i lavori di riqualificazione delle strade interne ed esterne del cimitero, sia nel lato esterno che nell’ala non ancora asfaltata, ha aggiunto il primo cittadino che ha sottolineato anche che sono stati effettuati lavori di bonifica per assegnare le aree per le cappelle private: “quando ci siamo insediati abbiamo trovato liste d’attese lunghissime di tanti cittadini che avevano fatto domanda– ha detto- Nei giorni scorsi gli uffici hanno mandato le note a tutti gli intestatari delle richieste di cappelle per l’attribuzione delle aree bonificate, rispondete velocemente perché cosi possiamo far scorrere la graduatoria. È un lavoro che abbiamo sbloccato dopo decenni”.