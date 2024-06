Augusta, campionato nazionale XFC sport da combattimento: vittorie per il Team DiVico

Vittorie per il Team DiVico al campionato nazionale XFC, che si è disputato ieri a Roma, con 6 aree di sport da combattimento e alla presenza di circa 500 atleti provenienti da tutta Italia. A cominciare da Ginevra Ternullo, di 9 anni, la piccola atleta è diventata campionessa nazionale nella baby kick, categoria femminile cadetti in cui ha gareggiato. Tra gli sportivi più grandi Hassan Omrani ha vinto la semifinale, ma si è dovuto arrendere in finale e ha conquistato l’ argento.

Tra gli Junior Diego Rapisarda ha, infine, vinto il primo macht che lo ha proiettato in finale, ma poi per un verdetto che la società ritiene molto “discutibile” si è dovuto accontentare del secondo posto nazionale.