Augusta, bagno di Capodanno al Faro Santa Croce per i donatori della Fratres

Complice anche una bella giornata di sole un gruppo di donatori della Fratres ha salutato ieri l’arrivo del nuovo anno con un bagno a mare nella località più amata dagli augustani, il Faro santa Croce. Qui si sono dati appuntamento alle dieci e mezza una quindicina di persone che si sono poi immerse nelle acque delle “vaschette” per una nuotata e un brindisi augurale di buon anno sulla scogliera.

“Abbiamo iniziato con il sorriso il 2025- ha detto Luigi Nicosia, presidente dell’associazione che si occupa di donazione di sangue dal 1984- Anche quest’anno tutta la famiglia Fratres si pone degli obiettivi importanti in tema di raccolta di sangue da donare a chi ne ha bisogno: i nostri donatori, i nostri volontari, il nostro personale tecnico – infermieristico e medico sono pronti per le nuove sfide che ci attendono. A breve pubblicheremo i dati, di cui siamo orgogliosi e fieri, della nostra attività per l’anno 2024”.