Anche un ristorante di Augusta nella Guida 2025 di Gambero Rosso

C’è anche Augusta nella guida ai Ristoranti 2025 di Gambero Rosso. La segnalazione riguarda “I Rizzari” che si trova nella frazione marinara di Brucoli, ed è tra le eccellenze culinarie di Siracusa e tanta provincia.

Ieri sono stati svelati i riconoscimenti assegnati: le ambite Forchette per i migliori ristoranti, i Gamberi per le migliori trattorie, i Tavoli per i bistrot e le Bottiglie per i Wine Bar. A Siracusa sono quattro i ristoranti che hanno ottenuto Due Forchette: sono il Cortile Spirito Santo con lo chef Giuseppe Torrisi (punteggio totale di 85, punteggio che tiene conto di tre aspetti: cucina, cantina e servizio), Don Camillo con lo chef Giovanni Guarnieri (punteggio totale di 82), Ostaria Siracusa (punteggio 81) e Il Tiranno Caportigia Hotel con la chef Valentina Galli (80).

Un Gambero, invece, per La Pigna, Due Tavoli, invece, per il bistrot “Porquoi Pas”. A Noto, invece, sono quatto i ristoranti che hanno ottenuto le Due Forchette: Anche gli Angeli – Cucina Vicari con lo chef Salvo Vicari (82), Crocifisso con lo chef Marco Baglieri (84), Principe di Belludia dell’Hotel San Corrado con lo chef Martin Lazarov (85) e W Villadorata Country Restaurant con Matteo Carnaghi (84).

C’è anche Pachino in questa guida 2025: La Cialoma e il Cortile Arabo, a Marzamemi, ottengono rispettivamente Due Gamberi e Una Forchetta. Palazzolo Acreide è rappresentata da due locali, entrambi con Una Forchetta: sono Andrea e Estro, rispettivamente con punteggio di 79 e 78.