Zona industriale e coronavirus, l’allarme degli operai dell’indotto: “non ci sono i requisiti di sicurezza”

“In questo momento nella zona industriale non ci sono i requisiti minimi per garantire la sicurezza dei lavoratori dalla diffusione del coronavirus”. E’ il grido di allarme che arriva dagli operai dell’indotto della zona industriale che, in questa fase di grande emergenza per la diffusione del Covid-19, che impone il rispetto di regole valide per tutta la popolazione, chiedono di essere messi nelle condizioni minime di operare in sicurezza e senza rischi.

Senza cioè avere il timore di dover andare al lavorare e beccarsi il virus e poi tornare a casa dai propri familiari, qualcuno magari anche immunodepresso, che possono anche rischiare la loro salute. A farsi portavoce degli operai è Mario Burlando, che lavora in una delle ditte di manutenzione industriale e che sottolinea come, dopo la morte dell’ottantenne di Sortino, trovato positivo al virus e la quarantena imposta a tutti i dipendenti della ditta dove lavora il figlio dell’anziano, “e’ scattato un allarme forse un po’ eccessivo nei confronti dei sortinesi anche di altre ditte. Qualche azienda – ha spiegato- ha preferito mandare a casa gli operai di Sortino anche se non avevano avuto alcun rapporto con l’anziano, ma come si fa a dire che a Sortino c’e ‘ il virus e negli altri comuni no, e che nessuno sia stato eventualmente contagiato allora devi mettere in quarantena tutti i lavoratori”.

Il problema lamentato da molto lavoratori è, in primis, la mancanza di mascherine di protezione contro il virus. “L’80 per cento non le ha– aggiunge l’operaio augustano- e chi le ha possiede quelle non a norma perchè non sono del tipo Ffp2 e Ffp3. Inoltre non in tutti i lavori si possono mantenere la distanze di un metro così come impone il decreto, in alcuni casi è impossibile, gli operai tutti i giorni si ritrovano negli spogliatoi che sono ristretti e non si possono evitare gli assembramenti, mangiano alla stessa mensa. Anche se qualche azienda ha cercato di ridurre il personale non si può solo pensare alla produzione, si deve trovare una soluzione per la tutela i lavoratori, molti dei quali sono già nel panico. Qualcuno ci deve ascoltare”.

E proprio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro oggi e’ stato siglato un protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. tra sindacati e associazioni di categoria. Al tavolo con il Premier Giuseppe Conte c’erano Cgil, Cisl, Uil, Confindustria e Confapi che spiegano come l’accordo “consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro”.

I sindacati chiedevano un accordo che prevedesse regole condivise da seguire per garantire la sicurezza di quanti non possono essere messi in smartworking, mentre le imprese insistevano per un codice di autoregolamentazione, meno stringente e privo di sanzioni, una guida, insomma, non vincolante, che non coinvolgesse le rappresentanze sindacali e non costringesse le aziende a chiudere, anche solo per pochi giorni.