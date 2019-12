X Campionato regionale di nuoto paraolimpico: vince l’Asd Il faro Augusta

E’ Il faro Augusta il vincitore del X Campionato regionale di nuoto paraolimpico la cui finale si è disputata domenica scorsa alla piscina comunale di Enna. La società, guidata da Giovanni Spadaro, ha ottenuto 30 punti nelle varie gare che, questa volta, lo hanno visto scendere in vasca personalmente sia nel dorso e nello stile libero che nella staffetta e che, aggiunti ai precedenti punti delle altre tappe, hanno fatto mantenere saldamente la prima posizione con 139 punti. Seconda si è, invece piazzata l’asd All Sporting con 123 punti, seguita da Il sottomarino con 77. Si tratta della terza vittoria consecutiva del campionato regionale di nuoto per Il faro, che non ha deluso le aspettative della viglia.

“Sono molto soddisfatto della vittoria che ha premiato l’impegno costante degli atleti che sono sempre stati molto motivati e che ringrazio molto. – ha commentato Spadaro- Si è creato, inoltre spirito di squadra molto forte e vincente anche grazie alle allenatrici Francesca Zito e Giovanna Capuano che li seguono sempre”

A scendere in vasca, per la quarta ed ultima tappa, sono stati gli atleti Domenico Scardace, Annalisa D’angelo, Vito De Siato, Rosa Maria Schinocca, Danny Sortino, Alessandro Noè e Giuseppe D’Antonio che, dopo aver chiuso in bellezza la stagione del 2019, guardano già ai prossimi appuntamenti dell’anno prossimo sia con i campionati regionali che nazionali di nuoto paralimpico.