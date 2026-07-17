WoW 2026, la Forza del Mare fa tappa ad Augusta

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Dal 17 al 19 luglio 2026 il progetto “WoW 2026 – La Forza del Mare”, promosso da Lo Spirito di Stella ETS, farà tappa ad Augusta, dove il catamarano Lo Spirito di Stella, il primo al mondo completamente accessibile, sarà ormeggiato all’interno della base del Comando Marittimo Sicilia, presso la darsena di Terravecchia.

La tappa siciliana rappresenta un nuovo momento del percorso nazionale che, dopo il giro del mondo senza barriere concluso nel 2025, porta lungo le coste italiane un messaggio concreto di inclusione, accessibilità universale e partecipazione.

Lo Spirito di Stella ETS desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Marina Militare e al Comando Marittimo Sicilia per il supporto, l’accoglienza e la collaborazione garantiti in occasione della sosta di Augusta, confermando ancora una volta il valore della sinergia istituzionale attorno a un progetto che utilizza il mare come luogo di incontro, autonomia e superamento delle barriere.

«Accogliere lo Spirito di Stella ad Augusta significa riaffermare una convinzione profonda della Marina Militare: il mare non conosce barriere. È un luogo di libertà, di coraggio e di condivisione, che deve poter essere vissuto da tutti. Per questo siamo orgogliosi di ospitare un’iniziativa che dimostra come la vela possa diventare uno straordinario strumento di inclusione, capace di trasformare un limite in una nuova opportunità.» ha dichiarato l’Ammiraglio di Divisione Lorenzano Di Renzo, Comandante Marittimo Sicilia.

Anche per il 2026, il Ministero della Difesa rinnova il proprio supporto a Lo Spirito di Stella, proseguendo una collaborazione costruita negli anni attorno ai valori dell’inclusione, dell’accessibilità e della partecipazione. Il sostegno del Ministero accompagna il nuovo percorso nazionale di WoW 2026 – La Forza del Mare, contribuendo a dare continuità a un progetto che rende il mare uno spazio aperto, accessibile e capace di unire persone, territori e istituzioni.

Alla vigilia della tappa di Augusta, Lo Spirito di Stella ha ricevuto a bordo la visita del Generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, e dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Durante l’incontro sono stati presentati il catamarano, il progetto WoW 2026 – La Forza del Mare e il percorso compiuto con il giro del mondo senza barriere concluso nel 2025 insieme all’Amerigo Vespucci, iconica Nave Scuola della Marina Militare.

La visita ha rappresentato un momento di forte partecipazione e condivisione. Dopo la presentazione del progetto, Andrea Stella e l’equipaggio hanno mostrato il racconto video del giro del mondo, testimoniando il grande apprezzamento riscosso negli oltre 50 porti visitati da parte delle autorità locali e la profonda riconoscenza del personale con disabilità cha ha avuto modo di vivere questa esperienza unica nel suo genere, per il contenuto valoriale, umano e sociale e che ha conferito lustro e prestigio all’intera Nazione. L’incontro ha confermato il profondo significato della collaborazione con il Ministero della Difesa e con la Marina Militare, aprendo inoltre alla possibilità di nuove occasioni di divulgazione del docufilm “Le Onde della Vita” anche in contesti istituzionali dedicati.

Durante le giornate di sosta ad Augusta, il catamarano sarà protagonista di attività sociali e uscite in mare inclusive dedicate a persone con disabilità, associazioni e realtà del territorio.

Il programma prevede, nella giornata di venerdì 17 luglio, attività con utenti locali di Bodytech, distributore per l’Italia di Klaxon by Etac, realtà impegnata nella diffusione di soluzioni innovative per la mobilità e l’autonomia delle persone con disabilità.

Sabato 18 luglio salirà a bordo un gruppo di persone aderenti all’associazione Come Ginestre Onlus, organizzazione di volontariato composta in larga parte da persone con disabilità e impegnata in attività di utilità sociale a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari. L’associazione promuove iniziative di sensibilizzazione per abbattere le barriere culturali e fisiche generate dall’isolamento, dall’emarginazione e dall’ingiustizia sociale, valorizzando il protagonismo diretto delle persone e la partecipazione attiva alla vita della comunità. La presenza a bordo di Lo Spirito di Stella rappresenta quindi un’occasione concreta di incontro, condivisione e accessibilità, in piena coerenza con gli obiettivi di WoW 2026 – La Forza del Mare.

Domenica 19 luglio la tappa si concluderà con un’uscita dedicata alle candidature libere, offrendo la possibilità di vivere l’esperienza del mare a bordo di un catamarano progettato per essere realmente accessibile.

«La tappa di Augusta rappresenta per noi un momento particolarmente importante del percorso di WoW 2026, perché ci permette di portare il messaggio de Lo Spirito di Stella in un territorio profondamente legato al mare, alla Marina Militare e alla cultura dell’accoglienza. Essere ospitati presso la darsena di Terravecchia, all’interno della base del Comando Marittimo Sicilia, è per noi motivo di grande gratitudine e conferma il valore della collaborazione con il Ministero della Difesa e con la Marina Militare. In questi giorni avremo il piacere di incontrare persone, famiglie, associazioni e realtà locali che condividono con noi l’idea che l’accessibilità debba diventare un’esperienza concreta, capace di generare autonomia, partecipazione e nuove possibilità. Ogni uscita in mare è un’occasione per dimostrare che le barriere possono essere superate quando istituzioni, territorio e comunità scelgono di salire a bordo insieme», ha dichiarato Andrea Stella, Presidente di Lo Spirito di Stella E.T.S.

WoW 2026 – La Forza del Mare toccherà complessivamente dieci porti italiani, con l’obiettivo di rendere il mare uno spazio realmente aperto a tutti e di trasformare ogni tappa in un’occasione di incontro, racconto e partecipazione. Attraverso le uscite in mare, gli open day, le proiezioni e gli appuntamenti pubblici, il progetto intende promuovere l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali, valorizzando l’accessibilità come esperienza concreta.

Lo Spirito di Stella ETS ringrazia il Ministero della Difesa, la Marina Militare, il Comando Marittimo Sicilia, Bodytech, Klaxon by Etac, Come Ginestre Onlus, le istituzioni, le associazioni e tutte le realtà territoriali coinvolte per il supporto alla tappa di Augusta e al percorso nazionale di WoW 2026 – La Forza del Mare.