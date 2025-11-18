“Vuoi davvero costruire il futuro? Trova adesso le tue chiavi!”: il 22 novembre incontro ad Augusta

Continua l’autunno all’insegna della cultura con Nuova Acropoli che, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia Attiva, propone un incontro culturale dal titolo: “Vuoi davvero costruire il futuro? Trova adesso le tue chiavi!”

L’incontro culturale ha l’intento di far riflettere e conoscere la filosofia, attraverso un dialogo di confronto a due voci, con la scrittrice augustana Marcella Di Grande, su un argomento ampio e al contempo utile e fondamentale: vogliamo essere costruttori attivi del nostro futuro o spettatori passivi di una vita sempre più frenetica? Quali strumenti o quali “chiavi” abbiamo per farlo? – fa sapere la presidentessa Rosaria Borzì. Anche quest’anno Nuova Acropoli intende festeggiare questa importante giornata, proclamata dall’Unesco, ispirata al tema “Verso l’unità attraverso la diversità”, ponendo l’accento sul ruolo centrale che può avere la Filosofia Attiva nella vita di ogni essere umano, per un cambiamento personale e collettivo. Durante la serata verrà inoltre presentato il libro “Dimmi cosa vuoi” di Marcella Di Grande.

L’appuntamento è per sabato 22 novembre presso Palazzo San Biagio alle 18:30.