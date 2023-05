“Viva Rai2 tarocco”, da Augusta a Roma nella trasmissione più famosa di Fiorello

Lo avevano preannunciato e lo hanno fatto: portare il loro “Viva Rai2 tarocco” da Fiorello nella sua trasmissione, quella originale, che ogni mattina “sveglia” gli italiani con tanto buon umore. Così nei giorni scorsi Mirko Birritteri, Peppe Lentini, Liborio Gianino e Antonino Illiano, i “tarocchi” rispettivamente di Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e Ruggiero Del Vecchio – il cui video era già stato pubblicato a marzo– sono volati fino a Roma per presentarsi, già di buon mattino, direttamente in via Asiago 10 per vedere da vicino e partecipare alla trasmissione.

“Ci siamo fatti trovare già alle 4 del mattino pronti e vestiti di tutto punto – ha raccontato Peppe Lentini-. Fiorello è arrivato in scooter verso le 5 e appena ci ha visti si è messo a ridere, ha fatto la sua diretta Instagram dentro il bar e ci ha chiamato. Abbiamo registrato anche un balletto e alcuni spot che sono andati in onda nei giorni successivi nello spazio che precede la trasmissione”.

Fiorello ha giocato e scherzato con loro nella diretta social con la parodia della parodia di “Mare fuori”, con “u cumannanti” (Liborio), “u chiattillo” (Lentini) e il “Ruggiero di seconda mano” (Alliano) e ha apprezzato i doni, che gli hanno portato, tra cui le famose “tettine di sant’Agata, una di queste è un pasto, sono almeno 1.800 calorie” – ha scherzato. Qualche giorno prima lo showman augustano li aveva inquadrati in diretta durante la trasmissione, presentandoli e commentando con ironia.

“Tutti, tra collaboratori e regia, e anche lo stesso Fiorello sono rimasti sorpresi perché, in effetti, siamo stati gli unici ad averli imitati, taroccando il programma. Abbiamo scherzato in siciliano con Fiorello, grazie a Liborio che più di tutti ha perseverato per farci vivere questa bella esperienza” – ha concluso Peppe Lentini.