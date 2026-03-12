“Vita di Norina”: al Corbino di Augusta la conversazione sul libro di Stefania Germenia

Mercoledì 11 marzo 2026, si è svolto un incontro tra la docente e scrittrice Stefania Germenia e le classi Terze della Scuola Secondaria di 1° grado del 2 I.C. O.M. Corbino di Augusta, durante il quale si è conversato sul libro da lei composto “Vita di Norina”. Il romanzo racconta la storia di Norina Brenna, una contadina calabrese, vissuta in un’epoca segnata dal fascismo, dalla seconda guerra mondiale e da un sistema patriarcale che cercava di soffocare la voce delle donne. Il libro offre, attraverso gli occhi di una donna comune uno spaccato autentico della storia italiana, valorizzando il contributo delle donne alla storia collettiva e mostrando come l’autoconsapevolezza e la volontà possano portare all’emancipazione.

L’autrice del romanzo si è intrattenuta con gli alunni, raccontando come è maturata la sua vocazione alla scrittura e come si è generato in lei il desiderio di raccontare la storia di questa donna, che ha personalmente conosciuto.

Grazie al suo racconto, i ragazzi hanno appreso con maggiore consapevolezza che la Storia non è fatta solo di grandi eventi distanti, ma pulsa nelle scelte quotidiane di chi, come Norina, ha il coraggio di non abbassare la testa.

Attraverso la Sicilia della guerra e le fatiche del Novecento, Norina ci insegna che si può essere ‘ultimi’ per la società, ma protagonisti assoluti della propria dignità: il lavoro e la capacità di dire dei ‘no’ giusti possono trasformare una vita destinata al silenzio in una vita straordinaria e piena di voce.