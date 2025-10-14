Visita istituzionale del direttore marittimo della Sicilia orientale alla Capitaneria di Porto di Augusta

Nella giornata di ieri si è svolta la visita istituzionale del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale Contrammiraglio (CP) Raffaele Macauda alla Capitaneria di Porto di Augusta. Nel corso della mattinata il Direttore Marittimo, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di porto, C.V. (CP) Domenico Santisi, ha incontrato il Comandante Marittimo Sicilia, Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, e il sindaco della città di Augusta, Giuseppe Di Mare.

Successivamente, il Direttore Marittimo ha ricevuto, nella sede della Capitaneria, i rappresentanti dei servizi tecnico nautici del porto di Augusta a testimonianza della sinergia tra le istituzioni e gli operatori portuali. Nel corso dell’incontro è stato esaltato il ruolo che la Guardia Costiera svolge quale volano per la crescita di tutti gli interessi connessi con l’uso del mare.

Al termine delle visite, il Direttore Marittimo ha voluto incontrare tutto il personale militare in servizio alla Capitaneria di porto di Augusta, nei cui confronti ha espresso vivo compiacimento e apprezzamento per il costante e diuturno impegno in tutti i settori di competenza del Corpo, avuto particolare riguardo agli aspetti connessi alla salvaguardia della vita umana in mare, alla tutela dell’ambiente marino e costiero, alla vigilanza lungo la filiera della pesca ed alla sicurezza della navigazione nonché per il quotidiano lavoro svolto a supporto del cluster marittimo.