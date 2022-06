Visita ad Augusta del “pescatore di spugne” turco Bas: in segno di fratellanza tra i popoli e amore per il mare

Visita in Sicilia, nei giorni scorsi, del capitano Mehmet Bas, conosciuto come il leggendario “pescatore di spugne di Bodrum” che con la sua imbarcazione “Aksona Mancorna”, adibita alla pesca delle spugne che, dopo esser arrivato a Siracusa da Bodrum, in Turchia, ha fatto tappa anche ad Augusta. Qui ha partecipato alle celebrazioni della Stella Maris, culminati con la tradizionale processione a mare dei natanti e con la deposizione in mare di una corona a ricordo di tutti i marittimi e migranti che nel mare hanno trovato la morte e poi ad una conferenza sulla tradizione della pesca delle spugne nel Mediterraneo, che si è svolta al circolo nautico “Mare nostrum” di Brucoli, organizzata dall’associazione “Amicizia Sicilia Turchia”. Promotore della manifestazione il console onorario di Turchia in Sicilia, Domenico Romeo, in collaborazione con Silvio Aliffi, vice presidente dell’associazione “Amicizia Sicilia Turchia”, Andrea Neri, Mariada Pansera, rispettivamente presidente della Lega navale Brucoli-Augusta e di Archeoclub Augusta e rappresentante per Augusta di Naxoslegge di Giardini Naxos.

Moderatrice Roberta Romeo, amica di famiglia del capitano, che lo ha presentato, avendolo già conosciuto ed apprezzato nei suoi precedenti viaggi in Sicilia e successivamente introducendo i relatori che si sono alternati: Emilio Galvagno, docente di Storia greca antica dell’ università di Catania, che ha parlato della tradizione della pesca delle spugne nel mondo antico greco e degli effetti terapeutici che alla spugna si attribuivano e Ornella Spina, docente di Disegno e Storia dell’arte al liceo Megara che ha relazionato sull’attività della pesca delle spugne anche da parte di pescatori del centro-sud Italia, in particolare a Torre del Greco fino al 1927, in concomitanza e in alcuni periodi in alternativa delle pesca del corallo, ma anche Sicilia a Gela, Agrigento e Lampedusa ed in altre parti del meridione d’Italia.

Piena di significato è stata la relazione da parte di Bas, per le sue parole di rispetto di amore verso la vita, il mare e la natura che accomuna la gente di mare con cui ha inoltre evidenziato il grande rapporto di amicizia che lo legano alla Sicilia ed in particolar modo al console Romeo, alla sua famiglia ed agli amici. Hanno assistito alla conferenza oltre 100 persone, molte provenienti da Siracusa e da Catania, venute per porgere il saluto al capitano Aksona, cosi conosciuto ormai anche in Sicilia. Tra questi un nutrito gruppo di rotariani, facenti parte della flottiglia di mare ideata dai Rotary Clubs di Sicilia – Malta, che in questa occasione gli ha donato una targa appositamente ideata dal Umberto Midolo.

Nel suo discorso il commodoro Mario Costa ha fatto conoscere i progetti di solidarietà che stanno portando avanti. Il console generale di Turchia Romeo ha fatto una breve presentazione di quello che oggi Mehmet Aksona rappresenta in Turchia e per l’associazione di “Amicizia Sicilia Turchia”, della quale è il rappresentante a Bodrum. A conclusione gli ha donato un crest a ricordo di questa sua visita ad Augusta, ricevendo da lui una statuetta rappresentante un sommozzatore. La serata si è conclusa con scambi di doni con i rappresentanti di tutte le associazioni intervenute che hanno conosciuto ed apprezzato il capitano Mehmet Aksona in questa ed in altre occasioni dei suoi viaggi in Sicilia.

Il capitano Bas e il suo equipaggio con un reporter turco, stanno realizzando un reportage del viaggio e ha voluto portare il saluto della marineria di Bodrum, intraprendendo un viaggio di 7 giorni di navigazione all’andata altrettanti per il rientro in Turchia, anche per testimoniare il significativo messaggio di pace e di amore che ha la manifestazione della Stella Maris e che accomuna tutta la gente di mare, qualunque religione professi. Durante la sosta a Siracusa, è stata organizzata dal console Romeo un’immersione nei fondali dell’area protetta del Plemmirio, con il suo team di sommozzatori e un fotoreporter Orhun Suner, arrivato appositamente da Berlino. Hanno collaborato anche Sebastiano Di Mauro, presidente della Guardia Costiera ausiliare di Augusta e Steven Giliberto che ha messo a disposizione tutto l’equipaggiamento e l’imbarcazione. Con questa immersione a circa 25 metri hanno voluto portare il saluto alla Madonna, raffigurata con una statua ed a quella di una sirena, posta da Enzo Maiorca a ricordo perenne della figlia Rossana, morta prematuramente per una malattia a soli 42 anni. Finalmente nel 2022 il desiderio di Bas, conosciuto in tutto il mondo dei pescatori di spugne del Mediterraneo come Mehmet Aksona, per via del nome della sua imbarcazione, si è potuto realizzare: era infatti il 2013 quando venuto a Siracusa in uno dei suoi viaggi, ebbe il piacere di conoscere il leggendario Enzo Maiorca, con il quale nacque una profonda amicizia per via dell’amore per il mare e dei valori che li accomunano e da allora il capitano Aksona avrebbe voluto tornare a Siracusa anche per rendere omaggio alla memoria dell’amico scomparso nel 2016. A seguito di quel viaggio Bas, ha scritto un libro di memorie intitolato “Vivere tesori umani”, in cui descrive la sua vita, le rotte e la pesca delle spugne. Nel 2015 il ministero della Cultura turco ha valutato il libro per l’inserimento all’inventario nazionale dell’Unesco, per la conservazione e la salvaguardia del mare.

La barca ha poi ripreso il mare con destinazione Bodrum portando ora il saluto di fratellanza di tutti gli amici siciliani agli amici turchi.