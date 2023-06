Videosorveglianza ad Augusta: finanziato dal ministero dell’Interno il progetto presentato dal Comune

Anche il Comune di Augusta, come Avola, Floridia, Noto, Pachino, Rosolini e Siracusa beneficerà dei fondi del Programma operativo complementare (POC) “Legalità” 2014 – 2020 per l’installazione e/o il potenziamento di sistemi di videosorveglianza. Il dipartimento della Pubblica di sicurezza del ministero dell’Interno ha, infatti, ammesso al relativo finanziamento il progetto presentato dal Comune per un importo di 150 mila euro e che, nel mese di dicembre 2022, era stato trasmesso dalla Prefettura di Siracusa con parere favorevole, dopo la positiva istruttoria tecnica della Zona telecomunicazioni di Catania e l’approvazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Grande soddisfazione è stata espressa dai sindaci dei Comuni interessati i quali hanno anche ribadito come la tecnologia abbia dimostrato di essere un eccellente ausilio nell’individuazione degli autori dei reati e un ottimo deterrente per quegli atti di vandalismo in danno del patrimonio pubblico cha abbiamo il dovere di preservare per le generazioni future.

Il prefetto Giusi Scaduto ha sottolineato la particolare attenzione del ministero dell’Interno per i territori, attraverso il sostegno ad ogni iniziativa degli enti locali volta a rafforzare il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché di degrado urbano, sempre in sinergia con le forze di polizia territoriali.