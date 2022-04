Video sorveglianza del territorio, in arrivo telecamere con lettura targhe in entrata ed uscita da Augusta

Nuove telecamere con lettura targhe in entrata ed uscita da Augusta saranno installate nei prossimi mesi in diversi punti del territorio dal Comune che ha partecipato ad un bando pubblico per 320 mila euro per la video sorveglianza. E’ quanto emerso l’altro ieri sera al Consiglio comunale, a seguito di un’interpellanza del consigliere comunale di opposizione Corrado Amato, che chiedeva di conoscere gli intendimenti dell’amministrazione, nei limiti delle sue competenze, in relazione alla sicurezza urbana, dopo gli incendi dolosi ad esercizi commerciali e veicoli, tra cui la sua stessa auto data alle fiamme al centro storico e di cui nulla si è poi saputo, verificatesi tra fine dell’anno scorso e inizio 2022. L’esponente di Forza Italia, ha detto che “dopo un breve periodo senza incendi dolosi, in data 11 marzo si è verificato un nuovo incendio di un’autovettura presso i giardini pubblici. – ha aggiunto auspicando, dunque, l’installazione di telecamere sia al centro storico che nei quartieri. “ C’è vivo allarme anche tra la popolazione, preoccupata per l’assenza di iniziative almeno pubblicizzate da parte delle istituzioni politiche locali.- ha affermato- Una città insicura, al di là della sicurezza che dobbiamo dare a chi è residente, è anche poco appetibile dal punto di vista degli investimenti e anche le città vicine come Priolo o Avola, da cui traiamo grande inspirazione dove c’è un sindaco Cannata di cui abbiamo grande stima, ha provveduto ad installare telecamere supertecnologiche con la lettura delle targhe”.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha replicato di voler tranquillizzare tutti “che la città è sicura, che tutti gli imprenditori possono venire qui ad investire perché ad Augusta si può fare impresa tranquillamente. Ci sono stati dei problemi, per lo più risolti brillantemente dalle forze di polizia a cui va il mio ringraziamento insieme alla prefettura che è intervenuta immediatamente”. Rivolgendosi ad Amato ha detto: “Se ha degli elementi per dire che la città è insicura, la invito a rivolgersi agli organi deputati: perché vuol dire che ha informazioni che la portano a dire questa cosa, ai tavoli a cui partecipo io, che sono i massimi tavoli provinciali, questo tema non c’è”- ha aggiunto ribandendo la massima convergenza e sinergia con tutte le forze dell’ordine- “ Abbiamo installato diverse telecamere in città e siamo pronti per installare il lettore delle targhe in ingresso e in uscita è già prenotato, e deve arrivare”, fermo restando i ritardi nelle consegne dei materiali dovuti sia all’emergenza Covid che della guerra in Ucraina.

E’ in corso di espletamento, infatti, un bando per 320 mila per l’acquisto di telecamere che saranno più del 70 per cento destinate alla sicurezza della città, collocate di comune accordo con i servizi di polizia con cui si stanno individuando le aree: “anche questo è un investimento che non ha precedenti. –ha concluso Di Mare- La risoluzione del problema sicurezza non sono solo le telecamere perché altrimenti dovremmo riempire il nostro territorio di telecamere da diventare quasi un grande fratello: la risoluzione dei problemi sono i comportamenti virtuosi di collaborazione, di attenzione, della presenza nel territorio di tutti quanti però è chiaro che le telecamere sono un deterrente”.