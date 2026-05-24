Viaggio della Memoria: i ragazzi del Ruiz di Augusta nei luoghi della Shoah

Ci sono lezioni che non si dimenticano, capaci di andare oltre le mura di un’aula scolastica per imprimersi nella coscienza dei più giovani. È il caso dell’esperienza vissuta da sedici studenti delle classi quinte dell’Istituto Superiore “ Gaetano Arangio Ruiz” che, dal 15 al 18 maggio, hanno partecipato al Viaggio della Memoria. La scuola è risultata infatti tra le vincitrici del bando promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nato proprio con l’obiettivo di sostenere percorsi di crescita civica, cittadinanza attiva e consapevolezza storica sulla tragedia della Shoah.

Accompagnati dalle docenti Tania Rizzotti e Cettina Baffo, gli studenti hanno affrontato un itinerario intenso, sospeso tra il dovere del ricordo e la responsabilità del presente. La prima e più toccante tappa si è snodata nei luoghi simbolo della barbarie nazista, i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Camminando lungo i binari della ferrovia, osservando da vicino le baracche e i resti dei forni crematori, i ragazzi si sono confrontati con i risvolti più tragici del Novecento, comprendendo che la Shoah non è semplicemente un capitolo di un manuale di storia, ma un monito universale necessario a residuale ciò che è stato per impedire che possa ripetersi.

Al momento del dolore e della riflessione profonda è seguita una seconda parte del viaggio dedicata alla scoperta di Cracovia, una città che custodisce secoli di arte, tradizioni e culture diverse. Gli studenti del Ruiz hanno potuto ammirare i luoghi cardine dell’identità polacca, a partire dal Castello di Wawel, antica residenza reale legata alla celebre leggenda del drago custode, per poi spostarsi verso la maestosa Cattedrale gotica di Santa Maria e la Piazza del Mercato. Il percorso cittadino ha toccato anche il suggestivo Ponte degli Artisti, animato da lucchetti e creatività contemporanea, la straordinaria Miniera di sale di Wieliczka e lo storico quartiere ebraico, un tempo epicentro del dramma e oggi divenuto un crocevia che racconta le ferite del passato e quelle dell’integrazione odierna.

“Questo viaggio non si è configurato come una semplice trasferta scolastica o come un itinerario geografico, ma come un vero e proprio percorso di maturazione personale e collettiva” – ha commentato la prof.ssa Rizzotti, che ha stilato il progetto vincitore del bando – “I giovani studenti del Ruiz sono rientrati in Sicilia con un bagaglio umano e civile profondamente rinnovato, portando con sé la consapevolezza che la memoria non deve essere un sterile esercizio rivolto al passato, bensì una scelta attiva da compiere ogni giorno attraverso l’umanità, la giustizia e il rispetto reciproco”.

A sottolineare lo straordinario valore formativo dell’iniziativa è la dirigente scolastica dell’Istituto, la professoressa Maria Concetta Castorina, che ha espresso grande orgoglio per il traguardo raggiunto dalla scuola e per la risposta degli studenti. “Vedere i nostri ragazzi delle quinte misurarsi con la complessità e la durezza di questa pagina di storia” – ha spiegato la professoressa Castorina – “ci restituisce cittadini più consapevoli, pronti a spendersi per una società basata sul dialogo e sul rifiuto di ogni forma di discriminazione, dimostrando che la scuola sa essere una vera officina di valori umani”.