Via libera ai matrimoni civili fuori dalla Casa comunale di Augusta: primo atto in via sperimentale

Matrimoni e riti di unione civile celebrati fuori dalla Casa comunale. Si potrà d’ora in poi farlo, anche se al momento in via sperimentale per tre mesi e solo in una struttura ricettiva privata che ne ha fatto domanda, – la commenda di San Calogero- cosi come deciso dall’amministrazione comunale che ha accolto l’istanza della struttura consentendo la possibilità alle future coppie di coronare il loro sogno d’amore fuori dal Municipio, l’unico luogo dove fino ad oggi, ai sensi del Codice civile, ci si poteva unire ufficialmente in matrimonio civile.

La decisione arriva anche sulla scorta di un atto di indirizzo della passata amministrazione che, con una delibera di Giunta comunale, nel febbraio 2020, aveva demandato ai responsabili di settore la predisposizione degli atti amministrativi conseguenti per rendere possibile la celebrazioni di matrimoni civili, oltre che nella Casa comunale, anche in altri siti di interesse storico, culturale e paesaggistico.

L’iter è stato stoppato dalla pandemia che ha bloccato, di fatto, anche la filiera produttiva che ruota intorno al settore cerimonie, pertanto “questa scelta assume ancora più valore strategico, proprio in questo momento di ripresa dell’economia, per porre le basi di una ripartenza di tutto ciò che – si legge nella determina del primo settore Affari generali- ruota attorno al settore wedding, uno, probabilmente, dei più colpiti dalla crisi, a causa delle restrizioni legate all’emergenza da Covid-19, nella consapevolezza che un’iniziativa di questo genere può rappresentare un’opportunità di valorizzazione e di promozione della nostra città e dei suoi siti di interesse storico, artistico e culturale”.

La decisione tiene conto, inoltre e soprattutto, del quadro normativo di riferimento che va in tale direzione, in particolare di una norma del 2000 che prevede che i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici di Stato civile; di una circolare del ministero dell’Interno del 2007, che riconosce la possibilità di celebrare i matrimoni al di fuori dell’edificio comunale, in una sala esterna e/o in un giardino di sua pertinenza, a condizione che tale sede sia nella disponibilità dell’Ente e purché l’istituzione della sede non avvenga per singolo matrimonio, ma assuma carattere di ragionevole continuità temporale; del “Massimario dello Stato civile” del ministero dell’Interno del 2012, che ammette “la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla casa comunale di proprietà privata purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso un titolo giuridico (per esempio contratto di comodato d’uso gratuito) con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività”; di un parere del Consiglio di Stato del 2014 favorevole alla celebrazione di matrimoni civili in luoghi al di fuori delle Casa comunale, anche di proprietà privata, ma che rispettino determinate caratteristiche: “Casa comunale può essere considerata, infatti, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica dell’Ente vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e segnatamente alla celebrazione dei matrimoni”, ritenendo possibile tanto una destinazione “frazionata nel tempo” , quanto una destinazione “frazionata nello spazio”, purché a carattere duraturo e comunque non occasionale”.

Per questo è stato sottoscritto un apposito accordo tra il Comune di Augusta e l’amministratore della “Commenda di San Calogero” e si dà atto che “al personale comunale chiamato a prestare servizio oltre l’orario d’ufficio saranno riconosciuti, se contrattualmente dovuti, i compensi per il lavoro straordinario ed il relativo monte ore potrà essere autorizzato anche in deroga ai limiti fissati dall’Ente, riconoscendo che l’attività svolta viene prestata su richiesta di organo istituzionale dell’Ente”.