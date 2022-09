Vespa, primo raduno regionale promosso dal club di Augusta in programma sabato 3 e domenica 4 settembre

Si terrà ad Augusta sabato 3 settembre e domenica 4 il primo raduno regionale degli appassionati della vespa e promosso dal club megarese, grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione comunale, del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla Cultura Pino Carrabino, e che coinvolgerà 20 club siciliani ed oltre 150 soci.

Nel programma per i due giorni di vespismo siciliano è prevista, sabato pomeriggio, la traversata in barca per raggiungere e visitare il forte Vittoria, che si trova nella rada megarese. Domenica mattina, subito dopo colazione, inizierà un tour della città di circa 15 km con pause nei punti di interesse storico e di ristoro, proseguirà il pranzo al circolo ufficiali della Marina militare dove si premieranno tutti i club partecipanti ed i primi dieci del campionato turistico.

La Vespa, nata come veicolo pensato per la mobilità individuale, si è rapidamente trasformata nel veicolo preferito da milioni di uomini e donne per l’eleganza e la praticità d’uso. Sin dal 1948, quando a Milano si tenne lo “Sciame d’argento”, prima grande concentrazione a livello nazionale, i raduni vespistici hanno rappresentato il più potente anello di congiunzione tra le migliaia e migliaia di vespisti sparsi in tutto il mondo. Ed è con questo piglio che il presidente del sodalizio megarese, Mirella Dini, coadiuvata dal vice Andrea Pergolizzi e da tutti i consiglieri Rosanna Frisoli, Giovanni Guagliardo, Massimo Zimmitti, Rita Rappa, Giovanni Blanco, ha fortemente voluto realizzare il 1º raduno regionale ad Augusta.