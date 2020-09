Verso le amministrative: Fratelli d’Italia Augusta non sostiene più il candidato della Lega Casertano

Fratelli d’Italia Augusta non appoggerà più il candidato a sindaco della Lega Massimo Casertano. Lo ribadisce il coordinatore cittadino Enzo Inzolia, che conferma il contenuto del comunicato diffuso l’altro ieri sera ai giornalisti da lui stesso e dal coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Napoli, che un paio d’ore dopo però era stato “stoppato” con una seconda mail firmata solo da Napoli.

E con cui si chiedeva di non tenere conto di quella precedente nota a duplice firma, che affermava che “nonostante l’estrema disponibilità ed il senso di responsabilità dimostrati da Fratelli d’Italia dopo la designazione, a metà luglio, del candidato sindaco della Lega, Massimo Casertano, – si legge- si è dovuto constatare il progressivo e definitivo dissolversi delle condizioni politiche per proseguire nella collaborazione in questa tornata elettorale con la Lega ed il suo candidato. Pertanto, i competenti organi dirigenziali provinciali e locali di Fratelli d’Italia, come già relazionato ai vertici regionali e nazionali in data 31.08.2020, si vedono costretti a revocare ogni forma di appoggio e sostegno al candidato sindaco Massimo Casertano, inibendogli altresì l’uso del simbolo di Fratelli d’Italia che non parteciperà, con una propria lista, alle prossime elezioni comunali del 4-5 ottobre”.

In effetti ieri alla scadenza delle presentazioni delle liste, a sostegno di Casertano non c’era quella di Fratelli d’Italia, – che pure aveva qualche aspirante consigliere uscito già con i manifesti elettorali e poi costretto a ritirarsi pubblicamente – ma solo una della Lega in accoppiata con il simbolo di Diventerà bellissima, in quella che viene chiamata “bicicletta”, cioè il simbolo con il logo di entrambi i partiti, che pure qualche problema ha creato al momento della presentazione della lista.

A spiegare perchè il partito di Giorgia Meloni, ad Augusta, si sia tirato indietro è lo stesso Inzolia. “Come già sottolineato nel comunicato, a fine agosto ai vertici regionali e nazionali di FdI avevamo già riferito che non c’erano più le condizioni per andare avanti nella campagna elettorale, non solo per le liste, che è una questione prettamente aritmetica e di calcolo numerico”- dice Inzolia che afferma di aver saputo solo il giorno dopo della mail di Napoli delle undici e mezza di sera, che stoppava il precedente comunicato pare su richiesta di qualche “big” di partito del siracusano.

“Avevamo accettato il candidato non nostro e avevamo promesso leale collaborazione, ma se si accetta un percorso condiviso allora si va avanti, ma se non c’è questa condivisione non c’è e allora pazienza. D’altronde è un dato di fatto che non è rimasto più niente del centrodestra”- prosegue Inzolia. Della coalizione del centrodestra, venuta fuori dal tavolo regionale così come la sindacatura del leghista Casertano, in effetti è rimasta solo la Lega: Forza Italia non c’è dopo che l’ex coordinatore della zona nord Paolo Amato, pur senza simbolo di partito, appoggia il candidato Pippo Gulino e che Francesco Papale che avrebbe dovuto fare la lista con Diventerà bellissima, il movimento del presidente della Regione Nello Musumeci, è candidato con un l’altra a sostegno, invece dell’altro ex sindaco Massimo Carrubba.

“Cosa dunque è rimasto del centrodestra? – si chiede Inzolia – Ciò nonostante avevamo detto di collaborare ed unire le forze per competere ugualmente, ma così non è stato. E allora non ci stiamo, non partecipiamo alla competizione elettorale. Ci riteniamo liberi e decideremo nel prossimo futuro come suggerire ai nostri iscritti il da farsi e vedere se ci sono programmi che si avvicinano a noi e che ci possono soddisfare”.

A ribadire però l’appoggio di Fratelli d’Italia a Casertano era stato ieri Leandro Impelluso, commissario provinciale della Lega Salvini Premier Sicilia che ha provato a gettare acqua sul fuoco: “La presa di posizione della sezione cittadina di Fratelli d’Italia ci stupisce e ci coglie di sorpresa. – aveva scritto in una breve nota riferendosi al primo comunicato poi stoppato- Infatti siamo in costante contatto con i vertici di Fratelli d’Italia che ci hanno confermato il loro sostegno su Augusta, così come del resto stabilito nel tavolo regionale che ha sancito la candidatura di Massimo Casertano. Tanto è vero che la presa di posizione locale è stata smentita dai fatti, con il ritiro del comunicato; e tanto è vero che sui manifesti il simbolo c’è e resterà. Se poi la sezione cittadina non sia riuscita ad allestire una lista questo ci rammarica, ma non può certamente essere addebito ne’ al nostro partito ne’ al nostro candidato”.

di Cettina Saraceno